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مواجهات في جنوب جنين والاحتلال يحتجز طفلا

01 أكتوبر 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اندلعت، الليلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر. وأعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على عدة حواجز عسكرية جنوب مدينة جنين واحتجزت طفلا من العرقة غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سيلة الظهر، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأضافت بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على شارع جنين-نابلس، وفي محيط بلدة عرابة، وعلى مدخل قرية عنزة، وبلدتي جبع والزاوية ودققت في هويات المواطنين، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا وعرابة، ويعبد، ومركة، والزاويا، وجبع، واحتجزت الطفل أمير يحيى لساعات أثناء تواجده بأرض عائلته في قرية العرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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