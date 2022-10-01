العثور على حطام سفينة "ميسابا" التي أرسلت تحذيرا لـ"تايتانيك"

عثر باحثون على حطام السفينة "ميسابا" التي حذرت سفينة "تايتانيك" من الغرق، في قاع البحر الإيرلندي، باستخدام آلية السونار متعدد الحزم.

وبحسب ما نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، تَستخدم أداة المسح البحريّة الموجات الصوتية لرسم خرائط لقاع البحر، تتمتّع بتفاصيل تُتيح الكشف عن الهيكل العلوي في صور السونار.

وسمحت التقنية الحديثة للباحثين في جامعة بانغور، وجامعة بورنماوث في المملكة المتحدة، بتحديد حطام السفينة في البحر الأيرلندي.

وقال مايكل روبرتس، عالم الجيولوجيا البحرية في جامعة بانجور بويلز لـ"سي أن أن": "علمنا بوجود الكثير من حطام السفن في ساحتنا الخلفية بالبحر الإيرلندي بإمكان ذلك معلومات مفيدة حول ما يحدث عندما تتّجه الأشياء إلى قاع البحر".

وأَرسلت الباخرة التجاريّة "ميسابا" رسالة تحذيريّة إلى سفينة "تيتانيك" في 15 نيسان/أبريل عام 1912، وذلك خلال عبورها المحيط الأطلسي، بيد أنّها لم تصل إلى مركز التحكم الرئيسي للسفينة.

وبعد أكثر من قرن وعقد على غرقها في المحيط الأطلسي عام 1912، التقط خبراء في وقت سابق من الشهر الجاري، صورا جديدة لحطام "تايتانيك"، مستخدمين تقنية حديثة، أوضحت لمحة عن سفينة "تايتانيك".

ونشرت شركة "أوشن غيت إكسبيديشن"، مقطع فيديو لحطام سفينة "تايتانيك" بدقة "8K"، مما يسمح للعلماء بتكبير هياكل السفينة وأشكال الحياة التي باتت تستعمر على الحطام بشكل مطرد.

وقال عالم الأحياء البحرية، موراي روبرتس؛ إنه منذ التقاط اللقطات الأولى للحطام في الثمانينيات، نمت الشعاب المرجانية على ما تبقى من تايتانيك.

وأضاف روبرتس أن "حشائش" كبيرة تشبه الحبل تتدلى من بدن السفينة.

المصدر / وكالات