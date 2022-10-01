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حملت عريسها بيد واحدة.. مصرية ترفع الأثقال خلال زفافها

01 أكتوبر 2022 . الساعة 00:47 بتوقيت القدس
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العروس توتا تحمل عريسها

بطقوس غريبة وبطريقة لافتة، احتفلت عروس مصرية بزفافها في صالة للألعاب الرياضية.

فقد احتفلت بطلة المصارعة النسائية المصرية توتا المصري بزفافها داخل صالة للألعاب الرياضية حيث حملت الأثقال وفاجأت الحاضرين بحمل عريسها بيد واحدة وسط دهشة الجميع.

ونشر المصارع أشرف كابونجا، مدرب العروس عددًا من الصور الخاصة بالحفل على صفحته على فيسبوك.

وتداول رواد التواصل المشاهد والصور على صفحاتهم، متفاعلين مع الطريقة الغريبة للاحتفال بليلة العمر.

وقبل أيام أثارت عروس أخرى جدلاً بين المصريين، بعد أن ظهرت ترقص مشهرة السيف في وجه عريسها والحضور، لتنتشر تلك اللقطات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / وكالات
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