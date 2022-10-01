أمازون تكشف عن جهاز جديد يساعد على التمتع بالنوم

أعلنت شركة أمازون عن بدء الترويج التجاري لجهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص؛ لمساعدتهم على التمتع بالنوم.

وذكر موقع "ديجيتال ترند"، المختص بأخبار التكنولوجيا، نقلا عن أمازون، أن جهاز تتبع النوم المعروف باسم "هالو رايز" يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز، ما يساعد المستخدمين على معرفة أسباب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.

واستثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها، والمعروف باسم (هالون).

وأشارت أمازون إلى أن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها، حيث سيقوم جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو ميكروفون.

وذكرت عملاق البيع بالتجزئة أن جهاز "هالو رايز" لا يمكن اعتباره جهازا طبيا، وليس معتمدا من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.

وفي السياق، كشفت أمازون في حدثها السنوي، الذي أقيم الأربعاء، عن أحدث طراز لها من أجهزة (كيندل) للقراءة الإلكترونية، والمزود هذه المرة بقلم رقمي؛ بهدف مساعدة المستخدمين على إضافة تعليقاتهم على الكتب.

وأعلنت الشركة أيضا عن إصدارات محدثة من مكبرات الصوت التي يمكن التحكم فيها بالصوت داخل المنازل وفي السيارات.

المصدر / وكالات