فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا تغيب الإصابات عن هالاند وغوارديولا يكشف الخطة

امريكا: سنحاسب أي شخص أو هيئة أو دولة تدعم انضمام المناطق لروسيا

الاحتلال يعلن موقفه من ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية

القيادي الحية: ندعو شعبنا للوحدة على خيار المقاومة والثورة في وجه المحتل

بسبب الاحترار المناخي.. ذوبان قياسي في أكبر نهر جليدي في النمسا هذا العام

سلطنة عمان تجدد رفضها لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 10%

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

والد المطارد مصعب اشتية: ابني يعيش وضعًا صحيًا سيئًا جدًا

حماس تنظم مهرجاناً مركزياً غداً في غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعلن موقفه من ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية

30 سبتمبر 2022 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
...
بوتين خلال اعلانه ضم 4 مناطق اوكرانية

أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه لن يعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال في بيان إن "تل أبيب" تعلن رسميا رفض الاعتراف بانضمام تلك المناطق إلى روسيا.

وقال البيان "لن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا" مضيفا أن (إسرائيل) "كررت هذا الموقف الواضح عدة مرات، بما في ذلك في الأيام الأخيرة".

وعاشت روسيا اليوم الجمعة لحظة تاريخية في حياتها، حيث تم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق محررة إليها، وتم ذلك بعد استفتاء أيد خلاله سكان المناطق الانضمام إلى روسيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 4 معاهدات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول انضمامها إلى روسيا.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #روسيا #بوتين #دونيتسك #اوكرانيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة