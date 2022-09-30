الاحتلال يعلن موقفه من ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية

أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه لن يعترف باتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال في بيان إن "تل أبيب" تعلن رسميا رفض الاعتراف بانضمام تلك المناطق إلى روسيا.

وقال البيان "لن نعترف بضم المقاطعات الأربع من قبل روسيا" مضيفا أن (إسرائيل) "كررت هذا الموقف الواضح عدة مرات، بما في ذلك في الأيام الأخيرة".

وعاشت روسيا اليوم الجمعة لحظة تاريخية في حياتها، حيث تم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق محررة إليها، وتم ذلك بعد استفتاء أيد خلاله سكان المناطق الانضمام إلى روسيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 4 معاهدات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول انضمامها إلى روسيا.

المصدر / وكالات