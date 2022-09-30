ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 10%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 10 بالمئة، بعد أنباء عن إلغاء رخصة تصدير لـ"السيل التركي" بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر تشرين الثاني المقبل، في مركز (تي تي إف) في هولندا، عند 2087 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا للتداولات.

وحسب قناة (آر تي) فقد جاء الارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، بعد أن أعلن مشغل خط أنابيب "السيل التركي"، شركة "ساوث ستريم ترانسبورت"، عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وقالت الشركة في بيان، إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص.

المصدر / وكالات