منتخب الناشئين يفتتح مشواره في تصفيات آسيا بمواجهة ماليزيا

غزة - وائل الحلبي

يفتتح ظهر اليوم منتخب الناشئين مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما بمواجهة منتخب ماليزيا، في اطار منافسات المجموعة الثانية والتي تقام مبارياتها في إندونيسيا، حيث سيقام اللقاء الساعة الـ12:00 بتوقيت فلسطين.

وكان المنتخب الفلسطيني وصل إلى إندونيسيا قبل يومين وخاض تدريباته على ملعب "باكانساري" الذي ستقام عليه مباراة اليوم من أجل منح اللاعبين فرصة للتأقلم مع الأجواء.

ويتواجد منتخب الناشئين في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات ماليزيا وإندونيسيا "المضيف" والإمارات وغوام، حيث تم تقسيم المنتخب إلى10 مجموعات ويتأهل المنتخب المتصدر لكل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وتضم قائمة اللاعبين 23 لاعبا وهم: علاء عوضات، يوسف الجمل، مهند نوري، إبراهيم الفقهاء، هشام الطلاع، محمد مناصرة، رضا صباح، محمد عاصي، أُبي أبو شرار، أحمد أبو عرة، عامر برابرة، طارق عواودة، أمجد أبو يوسف، حسام الشاعر، محمد زغير، محمد أبو شقرة، محمد خليل، بلال عزام، محمود راضي، أحمد حوامدة، أحمد سليمان، محمد عبد الحليم، براء ربعي.