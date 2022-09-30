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دوري المحترفين

البيرة يقفز للصدارة مؤقتا وهلال القدس وشباب الخليل يتعادلان سلبيًا

30 سبتمبر 2022 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

لجأ هلال القدس وشباب الخليل إلى التعادل في قمة منافسات الجولة الرابعة من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2021/2022، وهي نفس النتيجة التي انتهى عليها لقاء ثقافي طولكرم ومركز بلاطة، فيما حسم البيرة ديربي "رام الله" بفوزه الثمين على الأمعري.

احتكم فريقا هلال القدس وشباب الخليل إلى التعادل السلبي لحسم القمة التي جمعتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليبقى هلال القدس في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الظاهرية وثقافي طولكرم، وحل شباب الخليل في المركز السادس برصيد 6.

وفي المباراة الثانية عاد بلاطة بتعادل ثمين من أمام ثقافي طولكرم بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع بلاطة رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، وتساوى الثقافي برصيد النقاط مع الظاهرية وهلال القدس وحل في المركز الرابع متأخرا عنهما بفارق الأهداف.

الثقافي تقدم بالنتيجة عبر لاعبه أحمد دراغمة (29) وفي الشوط الثاني تمكن وليد مزيد من التعديل لبلاطة (49).

وحقق البيرة فوزا ثمينا على جاره الأمعري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليقفز البيرة لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 8 نقاط وتجمد رصيد الأمعري عند نقطتين في المركز التاسع مؤقتا في ظل تساويه مع وادي النيص وأهلي الخليل.

ويدين البيرة بهذا الفوز لنجمه رائد الدحلة صاحب هدف المباراة الوحيد الذي سجله في الدقيقة (59).

#كرة القدم #شباب الخليل #هلال القدس #البيرة #دوري المحترفين

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