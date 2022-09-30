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ماذا قال المطارد "خازم"؟.. جنين تتوعد الاحتلال بمعارك عنيفة

30 سبتمبر 2022 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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وجهت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في مخيم جنين، تحذيرًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب عمليات اغتيال جديدة لقادتها، أو اقتحام للمخيم، متوعدةً بمعارك عنيفة سيدفع جنوده ثمنها غاليًا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الناطق باسم الأجنحة خلال المهرجان التأبيني الذي نظمته كتائب شهداء الأقصى، وسرايا القدس، وكتائب القسام، ومجموعات المقاومة الأخرى، وذلك بحضور المطارد فتحي خازم، وذوي الشهداء وجماهير حاشدة من محافظات الضفة الغربية.

وأكد المتحدث أن المقاومة "لن تفرط بدماء الشهداء، وسنكمل مشوارهم حتى دحر الاحتلال".

وقال وسط حضور عشرات المسلحين الملثمين من مختلف الأجنحة العسكرية: "رسالتنا للاحتلال أننا أعددنا لكم من داخل مخيمنا أنواعًا من الموت، ستلقون به غيًا، وزرعنا لكم ما يكفي من العبوات لدحر جنودكم .. ستلقون الموت داخل آلياتكم المصفحة، ستلقون الموت داخل بيوت المخيم، وفي أزقته، وفي كل مكان".

وأضاف: "في المعركة القادمة سينفجر بكم كل مكان، الأشجار والجدران وكل شيء، حتى في بيوتكم، سنزرع الرعب، وأنتم متحصنون، وإن تلمس أرجلكم الأرض، سنمطركم بالرصاص، فحربنا معكم حرب طويلة وسنحقق بها النصر".

وحيا المتحدث الوقفة الجماهيرية من جانب أبناء الشعب الفلسطيني، للمقاومة وعوائل الشهداء، داعيًا المواطنين في كل مكان لفتح منازلهم، وتحويلها لحاضنة للمقاومين، مشددًا على أهمية الوحدة ورص الصفوف.

من جانبه دعا والد الشهيدين رعد وعبدالرحمن خازم، المطارد فتحي خازم إلى الوحدة ورص الصفوف للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال الذي تعتبر مقاومته واجب شرعي وديني.

 وأكد على أهمية القتال تحت راية "لا إله إلا الله"، ونبذ الفرقة والخلافات، مستعرضاً العديد من الدروس والعبر المستوحاة من الدين والتاريخ الإسلامي وسيرة الرسول عليه السلام، في الشهادة والشهداء، الذين عاهدهم بالمضي على خطاهم حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وزوال الاحتلال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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