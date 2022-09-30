الاحتلال يحوّل القيادي عبد الجبار جرار للتحقيق قبل موعد الإفراج عنه

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القيادي في حركة "حماس" الشيخ عبد الجبار جرار إلى التحقيق قبل موعد الإفراج عنه.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال حوّلت القيادي عبد الجبار محمد جرار من جنين للتحقيق، قبل موعد الإفراج عنه بعد اعتقال إداري دام ٨ أشهر، وستعقد له محكمة يوم الاثنين القادم.



وكانت سلطات الاحتلال جددت في 9 يونيو الماضي، الاعتقال الإداري للقيادي جرار لمدة 4 شهور جديدة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي جرار بعد ثلاث أشهر من الإفراج عنه، وقضاء سنة في الاعتقال الإداري الأخير.

وفي اعتقاله الأخير، حولت قوات الاحتلال القيادي جرار للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وتم تمديد اعتقاله مرتين.

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.

واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة ولتبلغ قرابة الـ 15 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية، كما تعرض للتحقيق العسكري القاسي لأكثر من مرة.

ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما أن الاحتلال اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.

وفقد القيادي جرار شقيقه عبد الفتاح الجرار خلال اعتقاله الأخير إثر إصابته بفيروس كورونا، كما فقد عددا من إخوانه المقربين في قيادة حماس ورفاق دربه في الجهاد والمقاومة وأبرزهم القيادي عمر البرغوثي والقيادي وصفي قبها.

المصدر / فلسطين أون لاين