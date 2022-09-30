أربعة انتصارات في افتتاح الأسبوع الرابع من الدوري الغزي

غزة - وائل الحلبي

شهدت المباريات الافتتاحية من الجولة الرابعة لبطولة الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، تحقيق أربعة انتصارات وحسم التعادل لقاء وحيد.

دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح × اتحاد بيت حانون

قفز خدمات رفح لصدارة الترتيب بفوزه الثمين على اتحاد بيت حانون بهدفين دون رد، ليرفع خدمات رفح رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول ، ويتجمد رصيد بيت حانون عند 6 نقاط في المركز الثالث.

سجل هدفي خدمات رفح اللاعب محمد الجرمي في الدقيقة (24) وعبدالرحمن ابوالطرابيش (هدف ذاتي 75).

الهلال × الصداقة

وحسم التعادل السلبي لقاء فريقا الهلال والصداقة الذي جمعهما على ملعب فلسطين ، ليرفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز العاشر ويرفع الصداقة رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الأولى

بيت حانون الأهلي × المجمع الإسلامي

حقق فريق بيت حانون الأهلي فوزا عريضا بأربعة أهداف لهدف على ضيفه المجمع الإسلامي ، ليرفع بيت حانون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد المجمع عند 4 نقاط في المركز الثامن.

شهد اللقاء طرد حارس المجمع الاسلامي بلال أبو حمدان في الدقيقة (31) وطرد لاعب بيت حانون الأهلي اللاعب عبدالله سحويل في الدقيقة (83).

سجل أهداف بيت حانون الأهلي: أحمد عجور (18) ويوسف حسب الله (45+4) وإبراهيم الترامسي من ركلة جزاء(67) وفادي عوض الله (90+4)، وسجل هدف المجمع الوحيد أسامة عويضة(45+2).

دوري الدرجة الثانية

الرضوان × التفاح

الرضوان عزز موقعه في صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال بعد فوزه على التفاح (3-0)، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد التفاح عند 6 نقاط في المركز الثاني.

خدمات دير البلح × اتحاد دير البلح

وفي فرع الوسطى والجنوب خطف اتحاد دير البلح فوزا مهما على جاره خدمات دير البلح (2-0) ليرفع رصيده 6 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي الخاسر برصيد نقطة واحدة في المركز الثامن.