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صورة رجل جنين الأول تعتلي أحد أبراج غزة

30 سبتمبر 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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فتحي خازم

علق فلسطينيون صورة فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، على أحد أبراج قطاع غزة.

وتداول ناشطون صورة برج سكني يعتليها صورة خازم محاطًا بعدد من المسلحين، إذ يعتبر رجل جنين الأول بعدما قدم شهيدان وطارده الاحتلال الإسرائيلي.

والتقطت الصورة في مخيم جنين أثناء تشييع موكب جنازة نجله عبد الرحمن أول أمس عقب استشهاده في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

ولحق عبد الرحمن فتحي حازم،  بشقيقه الاستشهادي رعد، الذي نفذ عملية ديزنغوف البطولية في مدينة "تل أبيب" المحتلة، وذلك قبل عدة أشهر.
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المصدر / فلسطين أون لاين
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