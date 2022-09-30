45 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة بالأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وبعدها صلاة الغائب على شهداء جنين وفقيد الأمة الإسلامية يوسف القرضاوي.

وأفادت مصادر مقدسية أن 45 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، بعد أن تمكنوا من تخطي حواجز الاحتلال.

وخلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى، حذر الشيخ محمد سرندح من الحسرة والتخلف عن ركب المرابطين.

وبشر خطيب الأقصى المرابطين الذين اختارهم الله بجوار بيت المقدس وجنبوه من كل عبث.

وأكد سرندح أن هامات المرابطين ستبقى على ثرى الأقصى ساجدة، وحناجر الثابتين ستبقى للقرآن تالية، وقلوب المؤمنين لله طائعة.



وأشار إلى أن ما يعتري بيت المقدس من اقتحام واستباحة، لن يثني عزيمة وجأش أهل بيت المقدس.

وأوضح أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدنا ومسرانا، وأنه مهما أصاب بيت المقدس سيكون بين المسلمين فاتحين ومجددين.



وأشاد الشيخ سرندح ببطولة الشهداء وتضحياتهم، كما أثنى على ما قدمه الشيخ العلامة يوسف القرضاوي للقضية الفلسطينية وبيت المقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين