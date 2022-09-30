الذكرى الـ13 لصفقة الحرائر بين القسام والاحتلال

يصادف اليوم الجمعة، ذكرى مرور13عاما على "صفقة الحرائر" والتي أفرج بموجبها الاحتلال الإسرائيلي عن 20 أسيرة، مقابل شريط مصور عن الجندي الأسير لدى المقاومة وقتها، جلعاد شاليط.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن تسع عشرة أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وواحدة وابنها من قطاع غزة بعد التأكد من صحة الشريط المصور.

وكان عشرات المواطنين الفلسطينيين توافدوا نحو حاجزي بيت حانون شمال قطاع غزة، وعوفر قرب رام الله؛ لاستقبال الأسيرات المحررات المفرج عنهن في صفقة "شريط شاليط".





لاحقا أتمت كتائب القسام صفقة وفاء الأحرار بإجبار الاحتلال على الإفراج عن 1027 أسيرًا مقابل الجندي الإسرائيلي شاليط.