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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد شحام

30 سبتمبر 2022 . الساعة 02:57 بتوقيت القدس
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الشهيد محمد شحام

سلمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة، جثمان الشهيد محمد إبراهيم شحام (21 عاما) عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وجرى تسليم الجثمان بحضور محاميين وممثل العائلة ووالد الشهيد عند الحاجز، وجرى نقله بمركبة إسعاف.

وفور اجتياز مركبة الإسعاف الحاجز العسكري، رافقها المئات من المواطنين سيرا على الأقدام، مرددين الهتافات الوطنية، والداعية للتصدي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ونقل جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث سيجري تشييعه بعد صلاة الجمعة من مسجد مخيم قلنديا ليوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وكان الشهيد شحام قد ارتقى في 15 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال (الإسرائيلي) بإطلاق النار عليه من مسافة الصفر داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وانتزعت عائلة الشهيد قرارا بتسليم جثمانه في 21 أيلول الجاري، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال منذ استشهاده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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