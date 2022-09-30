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بالصور حيلة مخفية في آيفون قد تنقذ الحياة يوما ما.. اكتشفها

30 سبتمبر 2022 . الساعة 02:54 بتوقيت القدس
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حيلة مخفية في آيفون قد تنقذ الحياة يوما ما.. اكتشفها

سهل الهاتف المحمول للكثير من الأشخاص طلب النجدة أثناء الحالات الطارئة كحدوث حريق في المنزل، أو سرقة وغيرها من الحالات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي منا، بحيث يتم تدارك الأمر بأقل الخسائر الممكنة، وبأسرع وقت!.

إلا أن شركة أبل طرحت ميزة جديدة في هاتف "آيفون 14" قد تنقذ الحياة يوماً ما، حتى لو كنت لا تملك إشارة هاتف منتظمة أو تغطية.

وتسمى هذه الخاصية "Emergency SOS" وتعمل عبر القمر الصناعي، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية.

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طريقة للتدرب

لكن يبدو أن "أبل" تعمل الآن على طريقة تتيح للمستخدمين التدرب على استخدامها بأمان قبل أن يحتاجوا إلى الاعتماد عليها بشكل حقيقي.

ومن المتوقع وصول تحديث (iOS 16.1) الذي يتيح استخدام هذه الميزة، في الأسابيع المقبلة إذ يتم اختباره حالياً من قبل صانعي التطبيقات.

فيما أوضحت "أبل" أنه من المتوقع أن يتم إطلاق ميزات القمر الصناعي الخاصة "آيفون 14" في نوفمبر/كانون الثاني المقبل.

ما هي خدمة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية؟

وكانت خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي إحدى ميزات "أبل" الرئيسية على "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" الجديد.

كما أشارت الشركة إلى أن الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي يمكن أن تساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل ظروف استثنائية عندما لا تتوفر وسائل أخرى للوصول إلى خدمات الطوارئ.

نصائح للاتصال بالأقمار

إلى ذلك، قدمت "أبل" عدداً من النصائح حول استخدام هذه الميزة في حال كان الشخص في مكان لا توجد فيه تغطية.

والخطوة الأولى يجب عليك مسك هاتفك بشكل طبيعي في يدك، فيما لا تحتاج إلى رفع ذراعك أو رفع هاتفك، لكن لا تضعه في الجيب أو حقيبة الظهر.

ثم يجب التأكد من أنك بالخارج مع رؤية واضحة للسماء والأفق.

وإذا احتجت إلى الانعطاف يساراً أو يميناً أو التحرك لتجنب إشارة محظورة، فإن جهاز آيفون الخاص بك يقدم إرشادات، وما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكن الحفاظ على اتصال القمر الصناعي حتى إذا كانت شاشة هاتفك مقفلة.

المصدر / وكالات
#الهاتف المحمول #آيفون

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