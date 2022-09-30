الكشف عن مفاجآت بخصوص قضية المغازي وإتحاد السلة

غزة/ فلسطين أون لاين :

كشف المستشار محمد أبو دف عضو الهيئة الفلسطينية للتحكيم الرياضي النقاب، عن الأسباب التي أدت لقبول الطعن المقدم من قبل نادي خدمات المغازي، ضد اتحاد كرة السلة.

وقال أبو دف خلال تصريح إذاعي، أن الخلل الأكبر كان بفتح باب القيد والشطب من قبل الإتحاد للمرة الثالثة، دون الرجوع للجمعية العمومية بشكل صحيح، وهو مخالف للوائح والقوانين التي أقرها وعممها الاتحاد في وقت سابق، حيث ظن الاتحاد أن موافقة الأندية على الكتاب المرسل لها بفتح باب القيد والشطب قرار صحيح، لكن كان يجب عليه إبلاغ الاتحاد المركزي بقراره، ومن ثم عقد جمعية عمومية بحضور مندوبي الأندية، ومن ثم أخذ موافقتها كي يكون قراره صحيح وقانوني.

وأضاف أبو دف، أن الأمين العام لاتحاد كرة السلة، اعترف أمام المحكمة أن باب القيد والشطب فُتح من أجل إفساح المجال لناديي خدمات وشباب البريج للاستفادة من الانتقالات، وبعد الرجوع وفحص عملية الانتقالات، تبين أن 5 أندية استفادت من عملية الانتقالات، لكن ناديا البريج كانا نقطة الإلتقاء من خلال الحصول على لاعبين منهما، وكذلك إبرامهما لتعاقدات.

واعتبرت المحكمة " ما بني على باطل فهو باطل "، وقررت تخسير جميع الفرق التي استفادت من الانتقالات في الفترة الثالثة، والتي هي غير قانونية، والإيعاز إلى لجنة المسابقات في غزة بإعادة احتساب نتائج المسابقة تبعاً لذلك، وبالتالي فإن خدمات المغازي سيتوج بلقب المسابقة.

وأكد أبو دف، أن قرار المحكمة الرياضية نافذاً، إلا إذا قرر الطرف الخاسر في القضية التوجه للمحكمة الرياضية الدولية في لوزان.