اتحاد الكرة يرفض تخفيف عقوبة لاعب الشجاعية

غزة / مؤمن الكحلوت:

رفض اتحاد كرة القدم تخفيف عقوبة اللاعب يسار الصباحين مهاجم فريق نادي اتحاد الشجاعية، بناء على طلب الإسترحام المقدم من ناديه لتخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب.

وفرض الاتحاد عقوبة الإيقاف على اللاعب الصباحين، بعد المشاركة مع ناديه في مباراتين، بالإضافة لعقوبة الطرد، التي نالها خلال مباراة فريقه أمام اتحاد بيت حانون.

وبرر الاتحاد موقفه، بأن العقوبة مُخفضة، حيث كان الصباحين يستحق عقوبة أكبر من ذلك، لكن الاتحاد أخذ قراراً بتخفيضها ولا يمكن تخفيضها أكثر من ذلك.

وكانت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد، قد أوصت بفرض عقوبة الإيقاف على اللاعب الصباحين لمدة 5 مباريات، حسب اللوائح والقوانين المعمول لها، وبناء على تقرير حكم اللقاء.

ونفذ الصباحين عقوبة الإيقاف في مباراة الفريق السابقة، ويتبقى له مباراتين سيغيب عنهما في الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الدوري الممتاز.