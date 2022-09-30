غيابان مؤثران في صفوف الهلال قبل مواجهة الصداقة

غزة / مؤمن الكحلوت:

يفتقد فريق نادي الهلال لإثنين من أبرز لاعبيه، في مباراته أمام الصداقة اليوم، التي تُقام على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الهلال مهاجمه البارز محمد عبيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما لن يظهر المهاجم بلال شعث أيضاً مع فريقه، بسبب إجرائه عملية جراحية.

ومن المتوقع أن يتأثر الهلال بغياب لاعبيه، حيث يُعتبر عبيد نجم الفريق الأبرز، وأحد أبرز نجوم بطولة الدوري الممتاز، ويتواجد شعث ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، ويعتمد عليه المدرب حازم الوزير بشكل كبير.

وفي سياق متصل، تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعبين يوسف سالم وفارس عوض، مع فريقهما الصداقة اليوم، بسبب معاناتهما من الإصابة ويسعى معالج لفريقهما لتجهيزهما قبل اللقاء.

ويحتل الصداقة المركز الثامن على سلم جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، بينما يتواجد الهلال في المركز العاشر برصيد نقطتين أيضاً، وبفارق الأهداف عن الصداقة.