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"العمل" تُسلّم الشؤون المدنية 1000 مرشح لتصاريح عمل

29 سبتمبر 2022 . الساعة 18:38 بتوقيت القدس
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وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الخميس، عن تسليم دفعة جديدة من تصاريح العمل للشؤون المدنية.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح له، إنّ الدفعة الجديدة شملت عدد ١٠٠٠ اسم من المسجلين عبر الرابط الإلكتروني.

وأضاف الغصين، أنه تم الانتهاء من أسماء أصحاب سجلات سنة ٢٠١٩ المُرمّزة، مشيرًا إلى أنه بذلك يكون قد تم إنهاء هذا الملف بشكل كامل.

ودعا الغصين، من لديهم مشكلة من أصحاب تلك السجلات إلى إبلاغ الوزارة بذلك، للإسراع في حلها، موضحًا أنه في حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة العمل #عمال غزة #تسليم مرشحين لتصاريح عمل

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