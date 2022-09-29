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استطلاع رأي: كتلة نتنياهو الأقرب بالفوز في الأغلبية بانتخابات "الكنيست"

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استطلاع رأي: كتلة نتنياهو الأقرب بالفوز في الأغلبية بانتخابات "الكنيست"

29 سبتمبر 2022 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

توقع استطلاع للرأي، اليوم الخميس، فوز كتلة اليمين والأحزاب المتدينة بقيادة زعيم المعارضة في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ 59 مقعدًا، على بعد مقعدين من الأغلبية، إذا تم إجراء انتخابات، في حين أن تحصل كتلة التغيير ب 57 مقعدًا.

وفقًا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة 12 العبرية: سيكون حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مرة أخرى هو الأكبر في "الكنيست" بحصوله على 32، يليه حزب الوسط "يش عتيد" بزعامة رئيس الحكومة الحالية يائير لابيد بـ 24 مقعدًا.

وتوقع الاستطلاع أن يكون حزب "أزرق أبيض" بقيادة بني غانتس ثالث أكبر الأحزاب بـ 13 مقعدًا، ينما سيحصل حزب "الصهيونية المتدينة" بقيادة سموتريتش و"القوة اليهودية" بقيادة بن غفير على 12 مقعدًا.

ومنح الاستطلاع حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على 8 مقاعد، و"يهودية التوراة" بقيادة يتسحاق جولدكنوبيب سيحصل على 7 مقاعد، أما "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان سيحصل على 6 مقاعد، حزب "العمل" بقيادة ميراڤ ميخائيلي سيحصل على 5 مقاعد، "ميرتس" بقيادة زهاڤا چالؤون يحصل على 5 مقاعد، بينما سيحصل كل من حزب "حداش" و"تاعال" بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 4 مقاعد، أما "راعم" بقيادة منصور عباس سيحصل على 4 مقاعد.

فيما لم تتجاوز نسبة الحسم أحزاب: "البيت اليهودي" بقيادة أييلت شاكيد، "الحرية الاقتصادية" بقيادة أبير قرا، "تسعريم بوعريم" بقيادة هدار مختار، "بلد" بقيادة سامي أبو شحادة، الحزب الاقتصادي بقيادة يارون زليخا.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
#استطلاع رأي #انتخابات الكنيست #نتنياهو وانتخابات الكنيست

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