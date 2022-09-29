صفقة جديدة للأهلي المصري هذه تفاصيلها

كشف الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تطورات ملف صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع الثلاثي شادي عيسى ومصطفى سعد وبرونو سافيو.

وبحسب شوبير عبر برنامجه الإذاعي تعاقد الأهلي مع ثنائي أجنبي جديد في الخط الأمامي، منهما لاعب برازيلي سريع ومميز ويمتلك مهارات كبيرة، بخلاف أجنبي آخر للفئات السنية الأقل“.

والبرازيلي الذي يقصدهالإعلامي شوبير، هو مارسينيو الجناح الأيسر لفريق كاوازاكي فرونتال الياباني الذي توصل لاتفاق مع الأهلي المصري.

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وأشار شوبير إلى أن الأهلي ينتظر موافقة مدربه السويسري كولر لتفعيل الاتفاق مع الثنائي.

البرازيلي مارسينيو يبلغ من العمر 27 عامًا، وسجل مع فريقه في الموسم الحالي 9 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي وصل في آخر 3 نسخ منها للنهائي 3 مرات، حقق اللقب مرتين وخسر واحدا أمام الوداد المغربي.

المصدر / وكالات