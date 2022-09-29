استشهاد طفل طارده جنود الاحتلال في تقوع

استشهد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، اليوم الخميس، جراء سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي، عن استشهاد الطفل ريان.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة أن طواقمها الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تعاملت مع طفل 7 أعوام دخل إلى الطوارئ متوقف قلبه، بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع.

وقال مدير بلدية بلدة تقوع، تيسير أبو مفرح، إن "قوات الاحتلال لاحقت طلبة المدارس في منطقة خرب الدير بحي المدارس"، مؤكدًا أن ذلك "أسفر عن سقوط الطفل ريان واستشهاده، بعد نقله من مركز تقوع الطبي إلى مشفى بيت جالا الحكومي".

ونعت وزارة التربية والتعليم الطفل الشهيد ريان ياسر علي سليمان، مشيرة إلى أنه "طالب في الصف الثاني بمدرسة الخنساء، في مديرية بيت لحم".

المصدر / فلسطين أون لاين