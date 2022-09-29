الكرملين يُعلن موعد قرار انضمام المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية

أعلن الكرملين اليوم الخميس، عن موعد إصدار قرار انضمام المناطق الأوكرانية الأربعة الخاضعة للسيطرة الروسية، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم غدٍ الجمعة.

وأوضح في بيان صحفي اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيوقع مرسومًا يمنح الحكومة حق فرض حظر على عبور الشاحنات من الدول غير الصديقة عبر روسيا.

وقال: "ردًا على تقرير عن وجود سفن روسية قرب مناطق تسريب "نورد ستريم"، كان هناك وجود أكبر للنيتو قرب الخط، متابعًا إن روتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات دخول مناطق جديدة إلى روسيا يوم غدٍ وسيلقي خطابًا مهمًا".

وأكد على أن حادث خط أنابيب "نورد ستريم" خطير للغاية ويحتاج إلى تحقيق عاجل، مبينًا أنه من الصعب تخيل القيام بعمل إرهابي يستهدف "نورد ستريم" دون تورط دولة ما فيه.

وبين أن تصريحات "سي إن إن" عن السفن الروسية التي يزعم أنها شوهدت في منطقة حادث نورد ستريم غبية ومتحيزة.

المصدر / وكالات