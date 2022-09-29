مطلوب محاسب /ـة للعمل في جمعية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أمواج للتنمية والتطوير المجتمعي بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب/ة Accountant وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: محاسب/ة Accountant

- مكان العمل : مكتب الجمعية - شقة رقم 7 - الطابق الرابع - عمارة حبوب شارع النصر - غزة - قطاع غزة.

- مدة العقد: 12 شهرا قابلة للتمديد

عن الجمعية:

جمعية أمواج لتنمية المجتمع وتحسينه هي منظمة فلسطينية مستقلة غير ربحية تأسست عام 2017 في قطاع غزة وتم تسجيلها عام 2018 لدى وزارة الداخلية الفلسطينية تحت رقم 7222 بهدف المساهمة في التنمية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني من خلال تقديم برامج ثقافية واجتماعية تفاعلية تركز على تحويل الصراع وبناء السلام ، وبرنامج المهارات النفسية والاجتماعية والمهارات الحياتية "، وإنتاج وتقديم عروض مسرحية تسلط الضوء وتشجع المناقشات حول قضايا مثل: تحويل الصراع ، والمواطنة والمشاركة المجتمعية ، وحقوق الإنسان والجنس ، فضلا عن ورش العمل والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

حصلت الجمعية على منحة من "القنصلية الأمريكية في القدس - الشؤون الفلسطينية اتحدوا" لتمويل مشروع بعنوان "انخراط الشباب في تحويل الصراع وبناء السلام في قطاع غزة".

الهدف العام للمشروع هو زيادة قدرات الشباب الفلسطيني ليصبحوا مشاركين فاعلين مع نظرائهم من الشباب والانخراط في تحويل النزاعات في قطاع غزة.

مؤهلات الوظيفة:

1- الحد الأدنى لدرجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة "باللغة الإنجليزية".

2- خبرة لا تقل عن سنتين في التمويل أو المحاسبة في المنظمات غير الحكومية أو المنظمات الدولية غير الحكومية أو شركات التدقيق.

3- مهارات اتصال قوية بطلاقة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا)

4- ألا يتجاوز سن المرشح 40 سنة.

5- أن يعمل المرشح بدوام كامل وقادر على العمل بعد ساعات العمل الرسمية حسب الحاجة.

6- المشاركة في الجلسة الافتتاحية للعطاءات والاقتباسات / تقييمات العطاءات

7- إعداد تقارير مالية شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية لمانحي المشاريع حسب الحاجة

8- معرفة ممتازة بالإجراءات الإدارية والمحاسبة والتمويل والمشتريات.

9- معرفة ممتازة بمتابعة الميزانية.

10- معرفة ممتازة بإعداد التقارير المالية.

11- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

12- مهارات الحاسوب في MS-Office (Excel ، Word ، PowerPoint والإنترنت ، الأمر).

13- تعطى الأولوية للإناث

طريقة التسجيل:

- يجب على المرشحين المهتمين تقديم خطاب الاهتمام والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ، مع تفاصيل مرجعية إلى البريد التالي: [email protected]

- ملاحظة "الرجاء تحديد" Accountant "بوضوح في موضوع البريد الإلكتروني ، متبوعًا باسمك

- الموعد النهائي للتسجيل : السبت 1 أكتوبر 2022.