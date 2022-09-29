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"حماس" تنعى والد الأسيرين القساميين علي وباجس الرجبي

29 سبتمبر 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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والد الأسيرين علي وباجس الرجبي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والد الأسيرين القساميين علي وباجس الرجبي، المحكومين بالمؤبد والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس في مدنية الخليل.

وأكد الحركة في بيان اليوم، الخميس، أن الشيخ الرجبي قدم للأجيال سيرة عطرة من الصمود والتمسك بالحق والدفاع عن فلسطين، وأنه لم ينل من عزيمته اعتقال أو تضييق وتمسك بالصبر على اعتقال أبنائه الأبطال حتى جاء أمر الله.

وقالت:" إن سيرة الراحل تكشف جانبًا من المعاناة التي يتكبدها شعبنا تحت نير الاحتلال، لكننا على ثقة بقدرة شعبنا بمقاومته وصموده على تحقيق آماله في الحرية له ولأسراه قريبًا بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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