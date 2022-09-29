الصين: لا يحق لأحد استخدام "الفيتو" لتقرير مصير الفلسطينيين

شددت الصين، اليوم الخميس، على أنه "لا يحق لأي طرف استخدام حق النقض (الفيتو) بشأن القضايا المتعلقة بمستقبل ومصير الشعب الفلسطيني".



وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، خلال الاجتماع المنعقد لمجلس الأمن الدولي، على "أهمية التمسك بالنزاهة والعدالة إزاء القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام صينية.



وأضاف في كلمة له: إن "ما ينقص حل القضية الفلسطينية ليس خطة كبرى؛ بل ضميرٌ حي لإقرار العدالة"، مردفًا إن "وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته لا يعتمد على الشعارات الصارخة، ولكن على الإجراءات الملموسة".



واستدرك جيون إنه "يتعين على مجلس الأمن الوفاء بواجباته بموضوعية وحيادية وفقا للتوافق الدولي، وتعزيز استئناف المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية دون تأخير"، معتبرًا أن ذلك "أولى من انتظار ما يسمى بـ(نضج الظروف اللازمة للحوار)".



وبين أن "التوصل إلى تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يظل هو التطلع المشترك للمجتمع الدولي".



وشدد على أن : "مجلس الأمن ملزم بواجبه تجاه قضية فلسطين، ويجب عليه اتخاذ إجراءات أكثر قوة لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق (سلام) دائم في الشرق الأوسط".



واستطرد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول إن "الحل طويل الأمد للقضية الفلسطينية - (الإسرائيلية) يجب أن يقوم على أساس (حل الدولتين)"، معتبرًا أن "هذا توافق دولي وخط أساسي للنزاهة والعدالة، ويجب الالتزام بهما بحزم".



وأكد جيون على أن "الصين تدعم مطالب الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس".



يُذكر أن وسائل إعلام عبرية كشفت، في 18 آب/أغسطس الماضي، أن الصين وجهت رسالة تحذيرية حادة للاحتلال الإسرائيلي، دعتها فيها إلى "عدم السماح للضغوط الأمريكية بإفساد العلاقات مع بكين".

المصدر / وكالات