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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

29 سبتمبر 2022 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد "الأقصى" المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد #باب المغاربة

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