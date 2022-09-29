ثلاث إصابات برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قواته بلدة دورا جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، صباح اليوم الخميس: إن "الإصابات الثلاث تركزت في الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعها مستقرة".

وكان ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، وفي بلدة دورا.

أيضاً؛ داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.

المصدر / فلسطين أون لاين