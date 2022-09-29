بعد تدخل إنجلترا.. الأسهم الأوروبية تتحول للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء مع ارتداد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا عن خسائره بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات لتهدئة الاضطرابات الناجمة عن الخطط المالية الجديدة للحكومة البريطانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة بعد أن كان هبط نحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية، مما أجج المخاوف بشأن حدوث ركود.

وقال بنك إنجلترا إنه سيشتري ما يلزم من سندات حكومية طويلة الأجل من الآن وحتى 14 أكتوبر تشرين الاول لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، مضيفا أنه سيرجئ تنفيذ برنامج لبيع السندات حتى بداية الأسبوع المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني وقفزت السندات البريطانية بشدة. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع 0.3 بالمئة بعد أن كان انخفض اثنين بالمئة.

وبين المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم الطاقة والرعاية الصحية والتعدين بين 0.4 بالمئة واثنين بالمئة لكنها قوبلت بانخفاض حاد في أسهم البنوك والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وانخفضت أسهم شركات مزارع الأسماك مثل موي وليروي وسالمار بين 18 و30 بالمئة بعد أن اقترحت الحكومة النرويجية ضريبة موارد على استزراع السلمون 40 بالمئة بدءا من السنة الضريبية 2023.

المصدر / وكالات