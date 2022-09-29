فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحية وضرورية.. تعرف على فوائد النعناع للجسم

بعد تدخل إنجلترا.. الأسهم الأوروبية تتحول للصعود

مقتل 3 جنود أرمن في اشتباكات حدودية مع أذربيجان

"تويتر" تكشف عن مفاجأة جديدة في نزاعها مع "ماسك"

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين "عباس ولابيد"

قيمة العائدات المالية لقطر من كأس العالم

كريم بنزيمة يفوز بجائزة جديدة

أبرز قرارات اتحاد كرة الطاولة

اتحاد كرة القدم يُخفض عقوبة العبيد

المحكمة الرياضية تقبل طعن خدمات المغازي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بعد تدخل إنجلترا.. الأسهم الأوروبية تتحول للصعود

29 سبتمبر 2022 . الساعة 05:45 بتوقيت القدس
...

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء مع ارتداد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا عن خسائره بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات لتهدئة الاضطرابات الناجمة عن الخطط المالية الجديدة للحكومة البريطانية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة بعد أن كان هبط نحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة والارتفاع المستمر في عوائد السندات العالمية، مما أجج المخاوف بشأن حدوث ركود.

وقال بنك إنجلترا إنه سيشتري ما يلزم من سندات حكومية طويلة الأجل من الآن وحتى 14 أكتوبر تشرين الاول لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية، مضيفا أنه سيرجئ تنفيذ برنامج لبيع السندات حتى بداية الأسبوع المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني وقفزت السندات البريطانية بشدة. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع 0.3 بالمئة بعد أن كان انخفض اثنين بالمئة.

وبين المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم الطاقة والرعاية الصحية والتعدين بين 0.4 بالمئة واثنين بالمئة لكنها قوبلت بانخفاض حاد في أسهم البنوك والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وانخفضت أسهم شركات مزارع الأسماك مثل موي وليروي وسالمار بين 18 و30 بالمئة بعد أن اقترحت الحكومة النرويجية ضريبة موارد على استزراع السلمون 40 بالمئة بدءا من السنة الضريبية 2023.

المصدر / وكالات
#بريطانيا #إنجلترا #الأسهم الأوروبية #الأسهم القيادية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة