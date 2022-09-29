كريم بنزيمة يفوز بجائزة جديدة

مدريد/ فلسطين أون لاين :

فاز النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن موسم 2021-2022 في حفل جوائز صحيفة "ماركا" السنوي.

وحصد بنزيما (34 عامًا) جائزة "دي ستيفانو" بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني، فضلاً عن تتويجه بجائزة هداف "الليجا" برصيد 27 هدفًا، كما حصد الفرنسي جائزة أفضل لاعب بحسب تصويت الجماهير.

وفاز حارس المرمى المغربي ياسين بونو (31 عامًا) محترف فريق إشبيلية بجائزة "زامورا" بعدما استقبل 24 هدفاً في 31 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

في المقابل، فاز التشيلي مانويل بيليجريني (69 عامًا) مدرب ريال بيتيس بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الفائت.