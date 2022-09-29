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اتحاد كرة القدم يُخفض عقوبة العبيد

29 سبتمبر 2022 . الساعة 02:08 بتوقيت القدس
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سليمان العبيد
غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم تخفيض عقوبة اللاعب سليمان العبيد مهاجم فريق نادي خدمات الشاطئ للنصف، بعدما وافق على طلب الاسترحام الذي قدمه اللاعب.

وأصبح من حق اللاعب العبيد المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام خدمات خانيونس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الدرجة الأولى، بعدما خفضت العقوبة لثلاث مباريات، بعدما كانت ستة.

وسيكون العبيد "41" عاما، إضافة قوية لهجوم البحرية، الذي عاني من ندرة التهديف في المباريات السابقة، حيث سجل الفريق هدفين في 3 لقاءات، وحصد نقطتين فقط من تعادلين وهزيمة.

ويعتبر العبيد الهداف التاريخي للنادي، حيث حصل على لقب هداف بطولة الدوري الممتاز أكثر من مرة، ويمتلك خبرة كبيرة في الملاعب مع الأندية والمنتخبات الوطنية، وكان تعرض لعقوبة لإيقاف بعد توقيعه لنادي نماء دون الحصول على كتاب الاستغناء من ناديه الشاطئ.

#اتحاد الكرة يُخفض عقوبة العبيد

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