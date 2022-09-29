المحكمة الرياضية تقبل طعن خدمات المغازي

رام الله/ فلسطين أون لاين :

أكد المحامي محمود أبوصوي رئيس هيئة التحكيم، المنعقدة للنظر بالطعن المقدم من قبل نادي خدمات المغازي ضد اتحاد كرة السلة، أن الهيئة أصدرت قرارها النهائي خلال جلسة النطق بالحكم التي انعقدت يوم الإثنين الماضي.

وضمت الهيئة في عضويتها الدكتور جمال أبو بشارة والمستشار محمد أبو دف، حيث كان نادي المغازي قد تقدم بطعن لدى الهئية الفلسطينية للتحكيم الرياضي لإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف الصادر بتاريخ 8/8/2022 والذي كان قد أيد القرار الصادر عن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة السلة في غزة الصادر بتاريخ 20/7/2022، وكذلك لإلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الذي تضمّن تغريم نادي خدمات المغازي بدفع غرامة مالية، وتخسيره المباراة ضد نادي خدمات البريج لرفضه المشاركة في لمباراه.

وقال د. أبوصوي خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة حكمت بالإجماع قبول الطعن شكلاً، وقبوله موضوعاً والحكم بإلغاء جميع القرارات السابقة، وكذلك بطلان فتح فترة القيد والشطب التي أقرها الاتحاد للمرة الثالثة في غزة اعتباراً من تاريخ 23/6/2022 ولغاية 29/6/2022 وذلك لمخالفتها التعميم السنوي لموسم 2021-2022 والأنظمة النافذة.

وبناء على سبق باتت جميع إجراءات الشطب والقيد للأندية التي استفادت من نقل اللاعبين خلال الفترة الثالثة، وما يترتب على ذلك من آثار متمثلة بهزيمة الأندية التي استفادت من القيد والشطب، خلال الفترة الثالثة بجميع المباريات اللاحقة التي شاركت بها، والإيعاز إلى لجنة المسابقات في غزة بإعادة احتساب نتائج المسابقة تبعاً لذلك.