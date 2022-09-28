منفذ عملية الأغوار يدعو لتصعيد المقاومة ووحدة الصف

ظهر في مخيم جنين اليوم الأربعاء، منفذ عملية الأغوار المطارد ماهر تركمان خلال تشييع شهداء جنين بعد أسابيع من اختفائه.

تركمان الذي ارتدى قناعاً وزياً عسكرياً وحمل بندقية، ألقى كلمة أكد فيها على المقاومة ووحدة الصف في وجه الاحتلال.

ودعا تركما للجهاد في سبيل الله بالمال والأنفس، ونصرة الحق والإسلام ورفع راية "لا اله إلا الله" وأن تكون خالصة لله، لأن الجميع سيسأل عما قدمه للوطن وللإسلام.

واختفى ماهر تركمان، المطارد من الاحتلال، بعد تنفيذه عملية الأغوار في الرابع من شهر أيلول – سبتمبر الجاري، فيما اعتقل الاحتلال نجله ونجل شقيقه الشابين أحمد ماهر تركمان ومحمد وليد تركمان، بعد أن أصيبا بحروق بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار.

واستشهد صباح اليوم 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم جنين هم، عبد الرحمن فتحي خازم ومحمد محمود ألونة وأحمد علاونة ومحمد أبو ناعسة، فيما أصيب نحو 44 مواطنا آخر خلال الاشتباكات والمواجهات.

وعم الإضراب الشامل اليوم معظم مدن الضفة وبلدات القدس، استجابة لدعوة الحراك الشبابي في فلسطين، دعماً واسناداً لمقاومي جنين.

منفذ عملية الأغوار الفدائي المطارد ماهر تركمان يدعو من #جنين إلى الجهاد ومواصلة المقاومة pic.twitter.com/MLg2eqECwV — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين