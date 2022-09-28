"الخدمات الطبية" تفتتح دبلومًا في الصحة النفسية لكوادرها

افتتحت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، الأربعاء، الدبلوم العالي للصحة النفسية.

جاء ذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر والجامعة الإسلامية وبرنامج غزة للصحة النفسية، بمعهد ضباط الإسعاف وتأهيل السائقين بأنصار غرب مدينة غزة.

وحضر الافتتاح اللواء جمال الجراح القائد العام لقوات الأمن الوطني، ولواء طبيب محمد صالح المدير العام للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، وعميد زكي الشريف مساعد وكيل الوزارة للشؤون الدولية.

كما حضر الافتتاح الدكتور ياسر أبو جامع مدير برنامج غزة للصحة النفسية والسيد خوان كارلوس مدير برنامج الصحة النفسية بالمنظمة الدولية للصليب الأحمر وعدد من مساعدي المدير العام ومديري الإدارات والوحدات بالمديرية، وبمشاركة 18 ضابطاً من كوادر وضباط الخدمات الطبية.

ويستهدف الدبلوم العالي في الصحة النفسية الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المديرية العامة للخدمات الطبية، وذلك على مدار عامين كاملين، ليحصل بعدها المتدربون على شهادة من الجامعة الإسلامية.

وأكّد اللواء صالح، خلال كلمة له، أن الخدمات الطبية تعمل على تجويد وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين في جميع أماكن تقديم الخدمة في محافظات قطاع غزة، مشيدًا بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم البرامج التدريبية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضح أن الخدمات الطبية العسكرية تقدم خدمات مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الصحية في مستشفياتها وعيادتها ومراكزها المختلفة بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين