ماهر مزهر: أهالي جنين يخوضون ملحمة بطولية ويلقّنون العدو الدرس تلو الدرس

نعى عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، شهداء مدينة جنين الذين ارتقوا اليوم الأربعاء، خلال تصديهم للاقتحام الصهيوني للمخيم، مؤكداً أن شعبنا في جنين القسام يخوضون ملحمةً بطوليةً، ويلقنون العدو الدرس تلو الدرس رغم التضحيات الجسام والدماء الهادرة التي روت أرض المخيم.

وقال مزهر في تصريحات صحفية اليوم: “إن شهداء جنين اليوم الذين ارتقوا دفاعاً عن المخيم وتصدياً لهذا العدو الصهيوني الجبان، الشهيد عبدالرحمن فتحي خازم، والشهيد محمد الونة، والشهيد أحمد علاونة، والشهيد محمد أبو ناعسة، هم خير وأنبل ما أنجبتهم فلسطين، ولا يسعنا في وداعهم إلا أن ننحني إجلالاً واحتراماً لأرواحهم الطاهرة التي ارتقت من أجلنا ومن أجل فلسطين و القدس والأسرى، ومن أجل الدفاع عن كرامة شعبنا وحقه في أرضه”.

وأضاف مزهر أنه على الرغم من هذه الخسارة والألم الكبير الذي يعتمر قلوبنا بفقدان هؤلاء الشبان المقاومين الأبطال، لكن عزاءنا أن هناك في مخيم جنين مقاتلين أفذاذ وشجعان تعاهدوا على مواصلة المسيرة والسير على درب الشهداء، ومواصلة طريق المقاومة والرد على جرائم الاحتلال، حتى تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة”، مشدداً أن مدينة جنين التي قَدمت ولا زالت خيرة المقاتلين شهداء وجرحى وأسرى ومطاردين، ستقول كلمتها وسترد على هذه الجريمة والمجزرة في قلب وعمق الكيان كما عودتنا دائماً.

وتابع مزهر: “مهما اشتد العدوان الصهيوني إجراماً وفاشيةً، ومهما قتل وارتكب مجازر، ومهما اعتقل، فلن يتمكن من وقف لهيب الانتفاضة، فشعبنا في الضفة والقدس و غزة والداخل المحتل وفي الشتات يخرج موحداً كالإعصار ليقهر كل مخططات الاحتلال الهادفة لاقتلاعهم عن أرضهم، بالتشبث والتجذر أكثر بهذه الأرض، ومواصلة المقاومة وتصعيدها.

واعتبر مزهر أن ما حدث اليوم في جنين من توحش وإجرام صهيوني، يؤكد على المأزق الكبير وحالة الارتباك الذي يعاني منها جنود الاحتلال الصهاينة، وعدم قدرتهم على مجابهة مقاومين شباب متسلحين بسلاح الإرادة والعزيمة، مؤكداً أن تصاعد جرائم الاحتلال في الأسابيع الأخيرة جزء من أهدافه ضمان قادة الاحتلال حصد أصوات الناخبين على حساب الدم الفلسطيني، وأن دماء شعبنا وآلام جرحاه وعذابات أسراه ستكون لعنة تطارد هؤلاء القتلة وتفشل مخططاتهم.

واستدرك مزهر قائلاً: “هذا العدو الصهيوني المجرم يعتقد أنه بهذه الجرائم بإمكانه أن يكسر شوكتنا، أو أن يضعضع تشبثنا بحقنا وإيماننا بحتمية التحرير، فلا يعرف هذا العدو المجرم أن شعبنا يمتلك مخزون هائل من المقاومة لا ينضب”.

وأضاف مزهر أن دماء شهداء جنين وعذابات أسرانا البواسل هي زيت يضئ طريق التحرير والعودة، مؤكداً أن المقاومة بكافة أشكالها وفي المقدمة منها المسلحة هي الخيار الناجع للرد على جرائم الاحتلال ولجم عدوانه.

ودعا مزهر كل قوى شعبنا الحية للوحدة الميدانية وتعزيز مقومات القوة وكافة الإمكانيات وتسخيرها في مقاومة العدو وضربه في كل مكان، مشدداً على ضرورة أن لا يشعر العدو الصهيوني لا سكانه ولا مستوطنيه ولا جنوده بالأمان على أرضنا.

وختم مزهر تصريحه موجهاً التحية إلى شعبنا العظيم في جنين الشهداء بأطفالها ونسائها وشيوخها وشبابها الذين يجسدون الوجه المشرق والساطع لشعبنا، ويتقدمون الصفوف بالنيابة عنه، وبالدفاع عن الهوية والأرض والثوابت.

المصدر / فلسطين أون لاين