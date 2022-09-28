ماذا قالت كتائب شهداء الأقصى حول شهداء جنين؟

نعت قالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها عصر اليوم، شهداء مخيم جنين الأربعة، الذين ارقتوا صباح اليوم عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب: ننعى القادة العظام عبدالرحمن خـازم مؤسس غرفة السيطرة للفصائل في مخيم جنين، وأحمد نظمي علاونة قائد اللواء، والمشتبك محمد ألونة مهندس العبوات الناسفة، والمشــتبك محمد أبو نعسة القائد الميداني في سرايا القدس بجنين، ونؤكد أن ردنا آت وقريب وسنذيق الاحتلال ألوان العذاب على جرائمه".

وفيما يلي البيان كاملاً كما وصل "فلطسين أون لاين":

المصدر / فلسطين أون لاين