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برهوم يدعو إلى تمدُّد الروح القتالية في جنين لكل ساحات الضفة

28 سبتمبر 2022 . الساعة 15:04 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " فوزي برهوم، أنّ الروح القتالية في جنين يجب أن تتصاعد وتستمر وتتمدد في كل ساحات الضفة المحتلة.

وقال برهوم اليوم الأربعاء، إنّ ما جرى في جنين، هو الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الشباب المقاومين وحملة السلاح وأبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في حماية شعبنا والدفاع عنه، مردفًا أنّ رهاننا على أمثال شباب الضفة الثائرين كبير في وضع حدٍّ لجرائم العدو وانتهاكاته وحسم المعارك معه.

وأضاف أنّ الروح القتالية العالية للشباب الثائرين في جنين التي تجلّت في الاشتباكات البطولية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، تعني أنّ شباب الضفة أحرار أُباة لا يمكن أن يستسلموا للأمر الواقع، أو يرضخوا لسياسات الاحتلال.

وأكد برهوم أنّ هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في جنين، يؤكد أنه لا يوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنع أهلنا في الضفة من القيام بواجبهم الديني والوطني في الدفاع عن شعبهم والتصدي لاعتداءات واقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #جنين #الضفة الغربية

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