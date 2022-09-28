تشييع مهيب لشهداء جنين ودعوات لاستمرار المقاومة

شيّعت جماهير شعبنا في موكب مهيب، شهداء جنين الأربعة، وسط دعوات لاستمرار المقاومة، ودعمها في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في دماء الفلسطينيين.

وارتقى الشهداء الأربعة اليوم الأربعاء في مدينة جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم المدينة، ومحاصرته لمنزل والد الاستشهادي الفدائي رعد خازم.

وردّد المشاركون في موكب التشييع هتافات داعمة للمقاومة، ومطالبة للثأر والرد على دماء الشهداء، فيما نددت بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين.

شاهد| جانب من تشييع الشهداء في جنين pic.twitter.com/tCdYDTYyri — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتقاء 4 شهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين وهم الشهداء أحمد علاونة وعبد فتحي خازم ومحمد الونة ومحمد أبو ناعسة، كما أعلنت إصابة 44 مواطناً بالرصاص الحي، بينها إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.

وفي الإطار أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب حدادا على أرواح الشهداء في مخيم جنين.















المصدر / فلسطين أون لاين