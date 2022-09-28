وفاة 3 أطفال جراء إضرام والدهم النار في منزله

أضرم أحد سكان العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، النار في منزله، متسببًا في وفاة أطفاله الثلاثة فيما تعرض هو وزوجته لإصابات بالغة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، وفق بيان، إنّ أحد الأشخاص أقدم فجر اليوم، على إضرام النار بمنزله في منطقة وادي الرمم في العاصمة عمان إثر خلافات عائلية، مضيفًا أنه نتجت عن الحادثة وفاة ثلاثة أطفال فيما جرى إسعافه وزوجته للمستشفى، وهما قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

ووِفق مصادر طبية، فإنّ الأم (25 عامًا) والأب (45 عامًا) هما على قيد الحياة وحالتهما الصحية سيئة.

وتضاف هذه الجريمة لسلسلة الجرائم التي سُجّلت في الآونة الأخيرة، ولا سيّما المتعلقة بحوادث القتل والعنف الأسري.

إحدى هذه الجرائم كان آخرها الأسبوع الماضي، إذ أنهى مدعي عام الجنايات الكبرى إحسان السلامات حياة زوجته وأحد أبنائه رميًا بالرصاص في محافظة جرش، شمالي البلاد، فيما أقدم آخر في بداية سبتمبر/أيلول الحالي على إطلاق النار على أبنائه الثلاثة، ليقتل ابنه البالغ من العمر 24 عامًا، وابنته البالغة 17 عامًا، ويصيب الثالث بجراح بالغة، في محافظة البلقاء، وسط البلاد.

المصدر / وكالات