المتطرفة "شاكيد" تطالب بطرد أفراد من عائلة الشهيد قنبر من القدس

طالبت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أييليت شاكيد، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، بطرد أقارب منفذ عملية الدهس في مستوطنة "أرمون هنتسيف" في القدس المحتلة، الشهيد فادي قنبر.

وكانت محكمة الاستئنافات في القدس، قد أصدرت الأسبوع الماضي، قرارًا بسحب الإقامة في القدس من سبعة أفراد من عائلة الشهيد قنبر، ولا يزال بإمكان أفراد عائلة قنبر الاستئناف إلى المحكمة المركزية ضد سحب إقامتهم خلال 45 يومًا.

إلا أنّ شاكيد استغلت قرار المحكمة لتدّعي أنهم أصبحوا "متواجدين غير قانونيين في إسرائيل"، وزعمت أنه "لا توجد أيّ ذريعة قانونية لهؤلاء الأشخاص بالتواجد في إسرائيل" حسبما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء.

وكان الشهيد قنبر قد نفّذ عملية الدهس في كانون الثاني/يناير العام 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 18 شخصًا. ودفن الاحتلال جثمان قنبر في مقبرة أرقام، تمهيدًا لاحتمال تسليمه في صفقة تبادل مع حركة حماس.

وبعد العملية بأيام، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي حينها، أرييه درعي، عن سحب مكان الإقامة في القدس المحتلة من عشرة أفراد من عائلة الشهيد قنبر، وهم من بلدة جبل المكبر التي أُقيمت مستوطنة "أرمون هنتسيف" في أراضيها.

المصدر / فلسطين أون لاين