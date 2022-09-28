الشهيد "خازم" يضع على بندقيته صورة شقيقه "رعد"

تفاجأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي صادرت سلاح الشهيد عبد الرحمن خازم إثر ارتقائه على يد جنوها، في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بصورة شقيقه رعد على يد البندقية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة سلاح عبد خازم الذي قضى برصاص الاحتلال في جنين ملصق عليه صورة شقيقه "رعد" منفذ عملية (تل أبيب).

وفجّرت قوات الاحتلال، صباحاً، منزل الشهيد رعد خازم مطلع أيلول/سبتمبر في مدينة جنين (شمال الضفة)، وحينها أعقب التفجير تبادل إطلاق نار عنيف بين جنود الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاومين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم حالات خطيرة، من المتوقع إلتحاقها بركب الشهداء الثلاثة.

وفي 7 أبريل/نيسان 2022، نفّذ المقاوم الفلسطيني رعد خازم (29 عامًا)، عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" وسط مدينة (تل أبيب)، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 10 آخرين.





المصدر / فلسطين أون لاين