عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووِفق مصادر مقدسية فإنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية.

وتركزت الاقتحامات في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثّل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء عليهم.

واقتحم في اليومين الماضيين المئات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، وذلك احتفالًا بـ"الأعياد اليهودية" وبما يسمى "رأس السنة العبرية".

ونصب الاحتلال العشرات من الحواجز ومنَع المقدسيين من هم أقل من 40 عامًا من الدخول للمسجد، فيما اعتقل عددًا من الشبان والذين تصدوا لاستفزازات المستوطنين.

صور | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة #الاحتلال pic.twitter.com/1sOOxI33Su — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين