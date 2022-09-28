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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

28 سبتمبر 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووِفق مصادر مقدسية فإنّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفّذوا جولات استفزازية.

وتركزت الاقتحامات في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثّل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء عليهم.

واقتحم في اليومين الماضيين المئات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، وذلك احتفالًا بـ"الأعياد اليهودية" وبما يسمى "رأس السنة العبرية".

ونصب الاحتلال العشرات من الحواجز ومنَع المقدسيين من هم أقل من 40 عامًا من الدخول للمسجد، فيما اعتقل عددًا من الشبان والذين تصدوا لاستفزازات المستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #الأعياد اليهودية #مستوطنون يقتحمون الأقصى

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