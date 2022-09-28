الاحتلال يُحاصر منزل الشهيد رعد خازم بمخيم جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين، وقامت بمحاصرة منزل الشهيد رعد خازم في المخيم، ثم قامت باستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، صباح اليوم، باتجاه مخيم جنين.

فيديو| اندلاع النيران في المنزل الذي استهدفه الاحتلال بصاروخ مضاد للدروع في جنين pic.twitter.com/9x8rSpDmL0 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة حرجة بالصدر لشاب تم نقله للمستشفى، وأخرى بالأطراف حيث أصيب باليد، إضافة إلى إصابتين أحدهما حرجة، عقب اجتياح مخيم جنين

وذكرت القناة الـ14 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال تعمل في جنين لاعتقال فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات ضد الجيش والمستوطنين.

وأشار الإعلام العبري، إلى وقوع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في جنين.

عاجل | اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين خلال محاصرتها منزل رعد حازم pic.twitter.com/zR3QYybLTi — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

بدورها، ادعت قناة "كان" العبرية، أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين لاعتقال شقيق منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزينغوف، رعد خازم.

وفي السياق، أعلنت المقاومة في جنين تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

فيديو| لحظة استهداف مركبة لجيش الاحتلال في مخيم #جنين بعبوة محلية الصنع pic.twitter.com/ZdPFrgCD2w — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 28, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين