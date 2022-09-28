فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُحاصر منزل الشهيد رعد خازم بمخيم جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة

لليوم الرابع.. 30 أسيرا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل مواطنين بالخليل

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الأربعاء

22 عاماً على اندلاع انتفاضة الأقصى "الانتفاضة الثانية"

المرابطات.. جدار الأقصى وشوكة في حلق المستوطنين

"السماق".. مطيب غذائي يُزهر في جبال الضفة الغربية

قرنيتا الشهيد "عزام" تعيدان الإبصار لشابين غزيين

وهم الخطابات

عفوًا دكتور ناصر القدوة.. لم ألمس جديدًا لديك

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو الاحتلال يُحاصر منزل الشهيد رعد خازم بمخيم جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة

28 سبتمبر 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين، وقامت بمحاصرة منزل الشهيد رعد خازم في المخيم، ثم قامت باستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، صباح اليوم، باتجاه مخيم جنين.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة حرجة بالصدر لشاب تم نقله للمستشفى، وأخرى بالأطراف حيث أصيب باليد، إضافة إلى إصابتين أحدهما حرجة، عقب اجتياح مخيم جنين

وذكرت القناة الـ14 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال تعمل في جنين لاعتقال فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات ضد الجيش والمستوطنين.

وأشار الإعلام العبري، إلى وقوع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في جنين.

بدورها، ادعت  قناة "كان" العبرية، أن قوات جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين لاعتقال شقيق منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزينغوف، رعد خازم.

وفي السياق، أعلنت المقاومة في جنين تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#صاروخ مضاد للدروع #هدم منازل الشهداء #منزل الشهيد رعد خازم #والد رعد خازم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة