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بالفيديو استشهاد (3) مقاومين خلال اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بمخيم جنين

28 سبتمبر 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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استشهد صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزل الشهيد رعد خازم.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن اثنين من الشهداء قضوا داخل المنزل المحاصر في جنين وهما عبد الرحمن فتحي خازم شقيق الفدائي رعد، ومحمد محمود ألونة، فيما استشهد الشاب المقاوم أحمد نظمي علاونة خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وذكرت وزارة الصحة أن أربعة فلسطينيين أصيبوا أيضا بالرصاص الحي أثناء عملية الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين، وقامت بمحاصرة منزل الشهيد رعد خازم في المخيم، ثم قامت باستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، باتجاه مخيم جنين.

وذكرت القناة الـ14 العبرية، في وقت سابق صباح اليوم، أنّ قوات جيش الاحتلال تعمل في جنين لاعتقال فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات ضد الجيش والمستوطنين.

وأشار الإعلام العبري، إلى وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال في جنين.

بدورها، ادّعت  قناة "كان" العبرية، أنّ قوات جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين لاعتقال شقيق منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزينغوف، رعد خازم.

وفي السياق، أعلنت المقاومة في جنين تمكُّن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط منزل رعد خازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص وتحقق إصابات مباشرة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#صاروخ مضاد للدروع #هدم منازل الشهداء #منزل الشهيد رعد خازم #والد رعد خازم

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