فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُحاصر منزل الشهيد رعد خازم بمخيم جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة

لليوم الرابع.. 30 أسيرا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل مواطنين بالخليل

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الأربعاء

22 عاماً على اندلاع انتفاضة الأقصى "الانتفاضة الثانية"

المرابطات.. جدار الأقصى وشوكة في حلق المستوطنين

"السماق".. مطيب غذائي يُزهر في جبال الضفة الغربية

قرنيتا الشهيد "عزام" تعيدان الإبصار لشابين غزيين

وهم الخطابات

عفوًا دكتور ناصر القدوة.. لم ألمس جديدًا لديك

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل مواطنين بالخليل

28 سبتمبر 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
...
سبسطية (أرشيف)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منطقة أثرية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما تواصلت الاعتقالات اليومية التي تطال الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، وسط انتشار لجنود الاحتلال وجيباته العسكرية في المنطقة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مواطنين اثنين من منطقة باب الزاوية وسط المدينة، إلى جانب تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة، حيث وأوقف جنود الاحتلال محمد سعدي إدريس والشاب سعد نادر، قبل أن تقوم باعتقالهما، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي السياق؛ اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال مساء أمس، في بلدتي صور باهر والطور بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات القنابل الغازية والرصاص المطاطي، وذلك بعد اقتحام بلدة صور باهر، وجرى اعتقال شاب لم تعرف هويته بعد.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة شبه يومية في مدن الضفة الغربية، تتضمن الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #اعتقالات #مداهمات #منطقة أثرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة