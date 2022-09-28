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دبابة (إسرائيلية) تطلق النار نحو  منطقة الفصل العنصري غرب جنين

28 سبتمبر 2022 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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دبابة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إنه لأول مرة، تم إطلاق نار غير عادي من دبابة تابعة لجيش الاحتلال خلال عطلة رأس السنة العبرية، التي استمرت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين". 

وزعم موقع الأخبار (0404): أن "قوات الجيش التي عملت عشية العيد العبري في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، تعرفت على نشاط غير عادي بالقرب من قرية طورة الغربية، غربي جنين، استهدفته بإطلاق نيران مدفع رشاش من دبابة ".

وأوضح الموقع المقرب من جيش الاحتلال، أن "هذا حدث غير عادي، حيث لم يتم إطلاق نيران مدفع رشاش من دبابة  في السنوات الأخيرة في منطقة التي (تفصل بين أراضي عام 48 و67)". 

ونقل الموقع عن مصادر في جيش الاحتلال، استبعاد وقوع حدث أمني خاص، وأن الحادث وقع  بسبب وجود الدبابة وقربها من السياج.

ورفعت سلطات الاحتلال، عند منتصف الليلة الماضية، الطوق الأمني الذي فرضته مساء الأحد، على الضفة الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب حلول رأس السنة العبرية.

وكانت قوات الاحتلال وضِعت خلال الأيام الماضية في حالة تأهب قصوى، فيما دفع الجيش بعدة كتائب عسكرية إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، لتأمين اعتداءات المستوطنين على الممتلكات والأراضي الفلسطينية خلال الأعياد العبرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #رصاص دبابة #خط التماس

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