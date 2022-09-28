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الطقس: أجواء صيفية حارة ولا تغيير على درجات الحرارة

28 سبتمبر 2022 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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أجواء حارة في فلسطين

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو صيفيا، اليوم الأربعاء، دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

وخلال النهار يكون الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق وخاصة السهلية والساحلية. مع المساء والليل يعود الجو لطيفا ومنعشا.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق.

ومع المساء يسود جو خفيف الظل ومنعش، وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر والصباح.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة مع تأثر البلاد بموجة حارة متأخرة ستؤثر على البلاد 3 أيام.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في المساء تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبيا.

يوم السبت، توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع ليسود جو شديد الحرارة نهارا في مختلف المناطق وبحدة أقل في المناطق الجبلية العالية.

وتصل الحرارة إلى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 6 درجات. مع المساء تنخفض الحرارة مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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