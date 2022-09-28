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الملك عبد الله: الأردن يبذل ما في وسعه لحماية الأقصى والمقدسات

28 سبتمبر 2022 . الساعة 06:11 بتوقيت القدس
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عبد الله الثاني وشارل

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء بينه وبين شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في طوكيو، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.

وأشار إلى أن الأردن يبذل ما في وسعه لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد العاهل الأردني أن التعاون بين دول الإقليم والاتحاد الأوروبي يجب أن يشمل الأمن الغذائي والمياه إضافة إلى مجالات الطاقة والنقل.

ولفتت الوكالة إلى أن الملك عبد الله الثاني بحث مع رئيس المجلس الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي قدم العديد من المشروعات لدعم التنمية في الأردن.

كما تناول اللقاء بحث العديد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وأبرزها القضية الفلسطينية.

وقال الملك عبد الله إن الاتحاد الأوروبي له مواقف تدعم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.

المصدر / وكالات
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