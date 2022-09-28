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أهلي النصيرات يشكل لجنة فنية لقيادة فريق كرة القدم

28 سبتمبر 2022 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر نادي أهلي النصيرات تشكيل لجنة فنية للإشراف على فريق كرة القدم خلال الجولتين القادمتين، في ظل غياب مدرب الفريق محمد صيدم الذي غادر أمس، مع منتخب الناشئين الذي يشارك في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها أندونيسيا.

وتتكون اللجنة من المدرب المساعد عمر أبو شقرة، ومدرب حراس المرمى يسري الفاضي، إلى جانب الكباتن (سامر جابر ، هاني سلامة ، رائد ابو ندى).

وغادر صيدم الذي يشغل منصب المدرب المساعد للمنتخب، إلى جانب لاعب الفريق هشام الطلاع، للالتحاق ببعثة المنتخب الوطني للناشئين، رفقة 3 لاعبين أخرين من قطاع غزة.

ولعب فريق أهلي النصيرات 3 جولات دون هزيمة، حيث حصد 5 نقاط، من تعادلين أمام الأهلي والأقصى، وفاز على فريق الجلاء، ويحتل الفريق المركز الرابع على سلم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري الفلسطيني #كرة قدم #رياضية #اهلي النصيرات

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